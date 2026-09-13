Mersin Limanı'na Güney Amerika'dan gelen bir kargo gemisinde düzenlenen operasyonda, 12 büyük paket halinde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Mersin Limanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinin narkotik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan takip sonucunda geminin Mersin Limanı'na ulaştığı ve limanda bulunduğu belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gemide arama gerçekleştirildi.

12 PAKETTE 350 KİLO KOKAİN

Aramada, geminin içerisinde gizlenmiş 12 büyük paket halinde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri malzemeleri bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve hakkında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Bakanlık, gençlerin geleceğinin ve ailelerin huzurunun korunması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Mersin Emniyet Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda, Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kg kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik: pic.twitter.com/svIHlIZg1D — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 13, 2026