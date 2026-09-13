Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı ile eylül ayının ilk 10 gününde 33 bin 182 firma denetlenirken, 5 milyon 952 bin ürün incelendi. Mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandı.

ANKARA (İGFA) - 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, öğrenciler ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla kırtasiye sektöründeki denetimlerini artırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayının tamamı ile eylül ayının ilk 10 gününü kapsayan dönemde fiyat etiketi ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ülke genelinde 33 bin 182 firma kontrol edildi. Denetimlerde 5 milyon 952 bin ürün incelenirken, toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandı.

DENETİMLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özellikle okul alışverişlerinin yoğunlaştığı dönemde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğu mercek altına alındığını duyurarak, çocukların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde mevzuat ihlallerine müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Denetimlerin yalnızca eğitim öğretim yılı öncesiyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Bakan Bolat, kırtasiye sektörüne yönelik kontrollerin yıl boyunca sürdürüleceği belirtirken, piyasa düzeninin korunması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.