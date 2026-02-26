Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesinin misafiri oldu. Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak, şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır.' dedi.

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar çifti, Şehit Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Mustafa Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı. Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Bozkurt ailesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, şehidin babası Mehmet Amca (72) ve annesi Nefika Teyze (67) ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, aile bireylerine sağlık, huzur ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Şehit ve gazilere duyulan minnetin millet olmanın en temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Rabb'im Mehmet amcamıza ve Nefika teyzemize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip etsin. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakârlıklarına borçluyuz. Bir milletin en büyük vefa borcu, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmak, onların emanetlerine kol kanat germektir. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır.

Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Mehmet Amca'nın evini, sofrasını ve en önemlisi gönlünün kapısını bizlere açması bizim için büyük bir onurdur. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bir kez daha ifade ediyorum ki; vatanı, milleti ve kutsal değerleri uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Mehmet Amca ise, her zaman yanlarında olduklarını hissettiren Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.