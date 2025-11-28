Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Derik Çevre Yolu'nun ihalesinin gerçekleşeceği müjdesini paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir' sözünü hatırlatarak kadınların iletişimdeki başarısına dikkat çekti. Konuşmasında son 23 yılda ulaşımdan sağlığa, eğitimden savunma sanayine kadar birçok alanda Türkiye'nin büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 29 BİN 992 KİLOMETREYE ÇIKTI

Uraloğlu, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'ne; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları'na kadar projeleri hatırlatarak, bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 992 kilometreye, otoyol ağını bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağına kavuştuğunu, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseldiğini ifade etti.

Savunma Sanayii'nde ürün arayan bir ülke değil, aranan bir ülke olduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını belirtti. Uraloğlu, '225 kilometre hıza sahip trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz.' diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden de bahseden Bakan Uraloğlu, 'Teröre 2 trilyon liralık harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Ama bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını da sizlere hizmet olarak en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine inşallah yapacağız.' açıklamasında bulundu.

MARDİN'E 31 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki açıklamasında, Mardin'in AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 31 milyar liralık yatırım hayata geçirdik.' dedi.

Kızıltepe-Viranşehir, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları gibi önemli projeleri tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, 'Artuklu Üniversitesi ve Kızıltepe Şehir Geçişi Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Özellikle Mardin-Midyat Yolumuz, Kızıltepe'den Nusaybin'e giden yolumuz gibi 6 önemli karayolu projemizin de yapımına devam ediyoruz.' diye konuştu.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 3 milyona yükselttiklerini belirten Uraloğlu, hızlı tren projeleriyle Mardin'in demiryolu ağında da güçleneceğini ifade etti. Diyarbakır-Mazıdağı İltisak Hattı ve lojistik merkez projelerinin de bölge ticaretine katkı sağlayacağını dile getirdi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN MÜJDE

Bakan Uraloğlu, Mardin'de Savur Yolu için ihalenin yapıldığını hatırlatarak sürecin devam ettiğini gelecek yıl yapım çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Derik Çevre Yolu'nun ihalesinin ise bugün gerçekleşeceği müjdesini salondakilerle paylaştı.