Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanmasının ardından yaz tatilinde çocukların boş zamanlarını hem kaliteli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmesi amacıyla ‘Çocuk Etkinlikleri’ düzenledi.MERSİN (İGFA) - 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ilk olarak çocuklar MESKİ’nin oluşturmuş olduğu alanda musluk sularının içilebilir hale gelene kadar geçirdiği aşamalar, su tasarrufu, pH değeri, bulanıklık, klor değerleri hakkında bilgi sahibi oldular ve su analizi yaptılar. Ardından İtfaiye Dairesi’nin kurmuş olduğu oyun parkurunda enerjilerini atan çocuklar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi’nin oluşturduğu alanda origami ve 3D baskı atölyesine katıldılar. El göz koodinasyonun gelişimine katkı sunan origami atölyesi ile kağıttan çeşitli figürler oluşturan çocuklar, 3D teknolojisini yakından tanıma ve yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı yakaladılar.

Aynı zamanda dışarıda oluşturulan alanda ise çocuklar, Güneş teleskobu ile güneş yüzeyinde oluşan patlamaları gözlemlediler. Çocuklar, Gençlik ve Spor Hizmetleri’nin oluşturduğu oyun parkurunda antrenörler eşliğinde yarışırken, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri çocukların toprakla haşır neşir olması için evde dikebilecekleri saksıda çiçek dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi de büyükten küçüğe sıcak havada herkesin serinlemesi için C vitamini deposu, el yapımı limonata dağıttı. Çocuklar, eğlenirken öğrendikleri bir gün geçirirken aileler de çocukların keyifli anlarına ortak oldu.

Alp: “Büyükşehir olarak çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz”

‘Çocuk Etkinlikleri’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, “ İlgili dairelerimizin ortak çalışması ile Palmcity AVM’de çocuklarımızı mutlu ettik. Özellikle çocukların yaz döneminde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve evlerden çıkmalarını kolaylaştırmak amacıyla böyle sosyal alanlarda etkinlikler düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunan etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar eğlenceli anlarına aileleri de ortak oldu

Velilerden Hülya Bozkurt, etkinliği çocukların çok sevdiğini söyleyerek “Çocuklar çok eğlendi. Meslekleri tanımaları güzel oldu. Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi biz de onları izlerken çok eğlendik” ifadelerini kullandı.

Velilerden Vahit Barutçu da çocukların etkinlik ve aktiviteleri yetişkinlerden daha çok takip ettiğini söyleyerek, “Biz de çocuklar sayesinde gezip eğlenebiliyoruz. Çocuklar burada yaşayarak öğreniyor. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Çocukların gelişimi için de çok faydalı” sözlerine yer verdi.

Çocuklardan Almira Önal, “Naylondan kalp yaptık, resim çizdik. Bize suyun önemini anlattılar. Benim için diğer günlerden farklı bir gün oldu” dedi.

Arkadaşıyla birlikte etkinliğe katılan Ali Osman Akça, “Burayı gezerken buldum. Gayet güzel bir etkinlik. Benim için bir farklılık oldu, sevdim” derken başka bir çocuk Adnan Gündoğdu ise, “Çiçek ektik. Boyama yaptık, parkur yaptık. Kolay bir parkurdu çok eğlendim. Güzel bir gün geçirdim, mutlu oldum” diye konuştu.

Çocuklardan Asya Yamaner de etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, “Tüm çocukların eğlenebileceği bir alan olduğundan dolayı gayet mutlu oldum. Buradaki tüm çocuklar gayet mutlu görünüyordu. Burayı çok beğendim. Parkurdan geçtim, resim yaptım, yangın merdivenlerinde oynadım. Bunlar benim gelişimime çok katkı sağladı” dedi.