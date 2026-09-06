Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününü birbirinden farklı etkinliklerle geride bıraktı. Festival kapsamında Çanakkale'de sahne alan Güney Koreli müzik grubu HoonDoo, sevilen Türkçe şarkıları seslendirerek dinleyicilere çok özel bir akşam yaşattı.

ÇANAKKALE (İGFA) - ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi, festivalin sekizinci gününde Türk ve Kore kültürlerini müzik aracılığıyla buluşturan özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Seung-hoon ve Doo-jin isimli iki Güney Koreli şarkıcıdan oluşan müzik grubu HoonDoo, Türkiye'de sevilen ve tanınan Türkçe şarkıları seslendirdi. Konserde, Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 2026 K-Pop Yarışması'nın birincisi IRIZZ de özel bir K-Pop performansıyla HoonDoo'ya eşlik etti. Farklı kültürlerin müzik üzerinden buluştuğu gecede, Türkçe şarkılar ve K-Pop ezgileri aynı sahnede bir araya geldi.

ŞEHRİN GELENEKLERİ ATÖLYELERDE HAYAT BULDU

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar, sekizinci günde geleneksel üretim kültürünü merkeze alan iki farklı atölyeye ev sahipliği yaptı. Handan Cengiz eşliğinde gerçekleştirilen Ahşap Baskı Atölyesi, yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı seansta düzenlendi. Katılımcılar, geleneksel ahşap baskı tekniğinin temel uygulamalarını deneyerek desenleri kumaşa aktardı; çocuklar el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparken yetişkinler ise baskı tekniğiyle özgün ürünler ortaya çıkardı.

Aynı mekanda gerçekleştirilen Tahtacı Türkmen Yöresel Kıyafet Yapımı Atölyesi'nde ise geleneksel kıyafetlerin taşıdığı kültürel anlamlara odaklanıldı. Gülizar Erken eşliğinde düzenlenen çalışmada şalvar, göynek, üç etek ve yelek gibi kıyafetlerin yanı sıra ipek, keten ve pamuklu dokumalarla kullanılan süsleme unsurları ele alındı. Renk, motif, baş bağlama biçimleri ve aksesuarların Tahtacı Türkmen toplumundaki medeni durum ve toplumsal konumla ilişkisine dair bilgiler de paylaşıldı.

ATIK AMBALAJLARDAN ÖZGÜN BASKILAR

Su­vare Art Gallery Atölye'de gerçekleştirilen Ekolojik Baskı Resim Atölyesi'nde sanat ve sürdürülebilirlik bir araya geldi. Proje yürütücüsü Dr. Selin Perk eşliğinde yapılan çalışmada, günlük yaşamda tüketildikten sonra atık olarak görülen ambalajlar sanatsal üretimin bir parçasına dönüştürüldü. Kültürel miras temasının sürdürülebilir sanat anlayışıyla buluştuğu atölyede katılımcılar, farklı malzemeler üzerinden özgün baskılar oluşturdu.

JAPON ŞİİR SANATI ÇANAKKALE'DE ELE ALINDI

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, sekizinci günde edebiyat ve şiir ekseninde bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yerel yazar Fikret Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Kuş Yokuşu ve Japon Şiir Sanatı: Haiku' başlıklı etkinlikte, Çelik'in 'Kuş Yokuşu' kitabı üzerinden Japon şiir geleneği Haiku'nun coğrafyaya özgü yorumları konuşuldu.

Söyleşide evrensel bir şiir biçiminin yerel duyarlılıklarla nasıl yeniden ele alınabileceği tartışılırken, edebiyatın farklı kültürler arasında kurduğu bağlar da gündeme geldi.