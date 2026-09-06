Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü ve 17. Dünya Sivaslılar Günü, Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği iş birliğiyle, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü ve 17. Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Eyyüp Günay, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, çelenk sunumuyla başladı, ardından fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu'nun katılımıyla '4 Eylül'ün Tarihteki Önemi' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele dönemindeki yeri ve tarihi önemi ele alındı. Program, Hüseyin Gülsoy ve konuk sanatçıların müzik dinletisiyle sona erdi.

KARACAN: 'SİZLER O TOPRAKLARIN EVLATLARISINIZ'

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, konuşmasında Sivas'ın Milli Mücadele'deki yerine vurgu yaptı. Karacan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin ateşini Sivas'ta yaktığını belirterek, Sivaslıların yiğitliği ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ise Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Mumcu, 4 Eylül 1919'da alınan kararların bağımsızlık mücadelesi açısından tarihi önem taşıdığını söyledi.

Dernek Başkanı Eyyüp Günay da 4 Eylül'ün bir anma günü olmanın ötesinde, milli iradenin ve bağımsızlık fikrinin sembolü olduğunu vurguladı. Günay, Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı günlerden biri olduğunu belirtti.