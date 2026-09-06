Açık hava sineması nostaljisini yaz boyunca Mersinlilere yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsusluları da unutmadı.

MERSİN (İGFA) - 'Sandalyeni kap gel' çağrısını bu kez Tarsus'ta yapan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ülker Aydın Parkı karşısında Mersinlileri beyaz perdenin unutulmaz filmlerinden olan 'Hükümet Kadın' ile buluşturdu.

İzleyenlerin bir yandan hüzünlendiği bir yandan kahkaha attığı filme patlamış mısır ve limonata ile eşlik eden Mersin Büyükşehir ekipleri, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Açık hava sinema keyfi yetişkinlerde nostalji duyguları yaşatırken, ilk defa açık hava deneyimi yaşayanlar atmosfere hayran kaldı.

AKÇA: 'MERSİN SİNEMA OFİSİ, MERSİNLİ VATANDAŞLARIMIZI SİNEMANIN HER ALANINDA BULUŞTURUYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisi'nin bu yıl Mersin'de gerçekleştirdiği 5 filmlik seçkinin ardından etkinliğin Tarsus'ta da sinemaseverlerle buluşmasının kendileri açısından oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Akça, Mersin'de deniz kenarında, açık havada ve ay ışığı altında gerçekleştirilen sinema gösterimlerinin ardından, yaklaşık 9 bin yıllık geçmişiyle kentin önemli tarihi merkezlerinden biri olan Tarsus'ta da vatandaşları sinemayla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akça, 'Mersin Sinema Ofisi, gerek sinema gösterimleri gerek söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla yıl boyu sinemayı her alanda Mersinli vatandaşlarımızla buluşturacak' dedi.

'MERSİN'İN SİNEMAYLA ANILAN BİR KENT OLMASI ADINA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Gösterimlerin ardından vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Akça, 'Diğer ilçelerimiz için de bu sinema gösterimlerini planlamaya devam edeceğiz. Mersin Sinema Ofisi olarak, Mersin'in sinemayla anılan bir kent olması için yapımcıları ve yönetmenleri şehrimize çekip, hikâyelerinin Mersin'de ve ilçelerinde yazılmasına imkan vermek için kolaylaştırıcı hizmetler sağlıyoruz. Öte yandan Mersin'de sinemanın her türlü seçkisini, her türlü endüstriyel üretimini de vatandaşlarımızla buluşturuyor olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.