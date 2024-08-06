Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dün gece başlayan ve 8 Ağustos tarihine kadar 20.00 ile 08.00 saatleri arasında 3 gece boyunca İsmet İnönü-2 Bulvarı’nda asfalt onarım ve yenileme çalışması nedeniyle sürücüleri uyardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde asfalt onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yetkililer, başlayacak üstyapı çalışması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundular.

Kentin ana arterlerinden İsmet İnönü-2 Bulvarı’nda 3 gece çalışma yapılacağını ifade eden yetkililer, “06.08.2024 saat 20.00 ile 07.08.2024 saat 08.00 arası ve 07.08.2024 saat 20.00 ile 08.08.2024 saat 08.00 arası olmak üzere 3 gece İsmet İnönü- 2 Bulvarında asfalt onarım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Çalışmalar Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bölgesinden başlayacak olup, İsmet İnönü-2 Bulvarı sonuna kadar sürecektir. Gece çalışmalarımız sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica ederiz.” dediler.