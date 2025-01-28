Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Bilim Merkezi’nde organize ettiği “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde sahne alan Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara muhteşem bir gösteri sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde sahne alan ‘Kukla Marmelat’ çocuklara muhteşem bir gösteri sundu

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen; özel gösteriler, renkli atölyeler, spor aktiviteleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar ve sahne şovları 4-13 yaş aralığındaki çocuklara neşe dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Çocukların enerjiyle dolup taştığı etkinlik boyunca ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler edinme fırsatı buldu.

“Okula Bi’ Ara” etkinlikleri kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara Bilim Sahnesi’nde ‘Kuklamanya’ gösterisi sunarken, çeşitli diyafram tekniklerini kullanarak ağzını oynatmadan konuşarak çocuklara bir anne ve kızının öyküsünü kukla ile harika bir şekilde anlattı.

Muhteşem gösterinin ardından Çiğdem Çelebi ve Marmelat çocuklarla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.