Avrupa'da yapılan araştırmalar, çocukların ergenliğe yaklaştıkça internette daha fazla zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Güvenlik, dikkat dağınıklığı ve zihinsel sağlık konularında endişelenen aileler, çocuklara özel tasarlanmış giyilebilir cihazlar ve ekran teknolojilerine yöneliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa'da çocukların internette geçirdiği süre giderek artıyor. Son raporlar, gençlerin büyük çoğunluğunun her gün internete girdiğini gösterirken, ebeveynler için üç temel endişeyi ortaya çıkarıyor: güvenlik, dikkat dağınıklığı ve fiziksel sağlık.

Ebeveynler, özellikle çocuklarını sosyal medya ve sınırsız internet erişiminden önce nasıl koruyacaklarını düşünüyor. Bunun yanı sıra, cihazlardan gelen sürekli bildirimler ve dikkat dağıtıcı uyarılar nedeniyle çocukların odaklanma yetenekleri de etkileniyor. Uzun süre ekran başında kalmanın göz yorgunluğu, huzursuzluk ve sürekli çevrimiçi olma hissi gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açabileceği de sıkça vurgulanıyor.

ÇÖZÜM: ÇOCUKLARA ÖZEL CİHAZLAR

Bu sorunlara yanıt olarak teknoloji şirketleri, çocuklara yönelik daha güvenli ve sade cihazlar geliştirmeye başladı. Giyilebilir cihazlar, çocukların aileleriyle iletişimde kalmasını sağlarken olumsuz içeriklere maruz kalmalarını sınırlıyor. Ayrıca, göz yormayan ekranlar çocukların öğrenme ve okuma deneyimlerini destekliyor.

TCL'in MOVETIME MT42 ve MT46X giyilebilir cihazları, çocukların kısa mesaj veya aramalarla aileye ulaşmasını sağlarken ebeveynler onaylı kişi listeleri ve konum bildirimleriyle kontrolü elinde tutabiliyor. Bu cihazlarda uygulama mağazası veya internet tarayıcısı bulunmadığı için çocuklar daha güvenli bir dijital deneyim yaşayabiliyor.

Çocuklar büyüdükçe, öncelik güvenlikten dengeye kayıyor. TCL'in Türkiye'de de satışta olan NXTPAPER serisi akıllı telefon ve tabletleri, yansımayı ve mavi ışığı azaltan ekranlarıyla uzun süreli ekran kullanımında göz sağlığını korumayı hedefliyor. Araştırmalar, uzun ekran maruziyetinin miyopi riskini artırabileceğini ve uyku düzenini bozabileceğini gösteriyor.

TCL, bazı pazarlarda NXTPAPER Junior telefonu ile küçük yaştaki çocuklar için özel bir çözüm sunuyor. Ebeveyn denetimleri, konum takibi ve Pure Focus Mode (Saf Odak Modu) gibi özellikler, çocukların dijital alışkanlıklarını sağlıklı bir şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyor