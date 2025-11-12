Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya'daki tüm etkinlikler iptal!

Böylelikle milyonlarca internet sayfasında ve dijital platformlarda yer alan 'Beğen' simgesinin bıraktığı kültürel miras da internet tarihine geçmiş olacak.

Dijital dünyada ilgi çeken bu sembolik özellik, kullanıcıların içeriklerle etkileşim biçimi değiştirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Meta, yıllardır milyonlarca web sitesinde yer alan 'Beğen' ve 'Yorum' butonlarını, 10 Şubat 2026 tarihinden itibaren dış sitelerden kaldırma kararı aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.