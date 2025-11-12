İnternet çağının simgesi haline gelen 'Beğen' butonu, 10 Şubat 2026 itibarıyla Meta dışındaki sitelerden kaldırılacak.
İSTANBUL (İGFA) - Meta, yıllardır milyonlarca web sitesinde yer alan 'Beğen' ve 'Yorum' butonlarını, 10 Şubat 2026 tarihinden itibaren dış sitelerden kaldırma kararı aldı.
Sosyal medya devinin adımı, teknoloji sitelerinde yer aldı.
Dijital dünyada ilgi çeken bu sembolik özellik, kullanıcıların içeriklerle etkileşim biçimi değiştirecek.
Böylelikle milyonlarca internet sayfasında ve dijital platformlarda yer alan 'Beğen' simgesinin bıraktığı kültürel miras da internet tarihine geçmiş olacak.
