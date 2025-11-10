Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimizde çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak ve hayata tutunmalarına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Çocuklar Gülsün Diye Derneği 59. Anaokulunu Hatay ilinin Hassa ilçesinde açtı.

HATAY (İGFA) - Türkiye'ye yeni anaokulları kazandırmaya devam eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve başkanı Gülben Ergen, yapılacak töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayacak.

Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 59.anaokulunu afet bölgesi kapsamına alınan Hatay'ın Hassa İlçesi'nde açtı. İnşaatın yapımını Hayırsever ailenin üstlendiği anaokuluna 'Çocuklar Gülsün Diye - Melek Nur'un Çiçekleri Anaokulu' ismi verildi.

Yunus Emre İlkokulu'nun bahçesine yapılan anaokulu açılışına Hassa Kaymakamı Sn. Safa Kahraman, Hassa Belediye Başkanı Sn. Selahattin Çolak, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Harun Tüysüz, Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolü katılım sağladı.

Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen konuşmasında; Reyhanlı, Kırıkhan, İskenderun, Samandağ'ın ardından Hassa'da açılan bu anaokulu ile Hatay'da beşinci, deprem bölgesinde on altıncı, toplamda ise 59. Anaokulu açtıklarını, 60. Anaokulunu ise önümüzdeki günlerde Adıyaman'da açacaklarını söyledi. Depremin yaralarını halen sardıklarını vurgulayan Gülben Ergen, Hatay bana Atatürk'ün emaneti diyerek 10 Kasım öncesi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı da ihmal etmedi. Bu anaokulunun yapımına katkıda bulunan hayırsever Ayan ailesine de teşekkür eden Gülben Ergen, Melek Nur'un isminin Hassa'da açılan Çocuklar Gülsün Diye Melek Nur'un Çiçekleri Anaokulu'nda sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır, Denizli, Siirt ve Niğde, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Adıyaman Gölbaşı, Hatay-Samandağ, Adıyaman Kahta, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır Bağlar. Elazığ ve Bayburt'da anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.