Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Öğrenci Çalışma İstasyonları ile gençlere ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganıyla öğrencilerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.

Kentin beş farklı noktasında kapılarını açan Öğrenci Çalışma İstasyonları, konforlu, modern ve güvenli ders çalışma alanlarıyla yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere ücretsiz olarak hizmet veriyor.

13 binin üzerinde üyeye ulaşan istasyonlardan, hizmete başladıkları günden bu yana 80 binden fazla öğrenci faydalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganıyla öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor. ODTÜ, YHT Gar, Meteoroloji, Kolej ve OSTİM Metro İstasyonlarında 15-35 yaş aralığındaki öğrenciler için hizmete açılan Çalışma İstasyonları, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencileri konforlu, modern ve güvenli çalışma alanlarıyla buluşturuyor. Metro istasyonlarına yakın konumuyla dikkat çeken Çalışma İstasyonlarında; ücretsiz Wi-Fi, sessiz, toplu ve bireysel çalışma alanları, kütüphane ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

ÖĞRENCİ DOSTU PROJELER DEVAM EDECEK

ABB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, öğrenci dostu projelerle eğitime destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

'Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı çalışma istasyonları; YHT Gar, Kolej, ODTÜ, Meteoroloji ve OSTİM Metro İstasyonlarının içerisinde yer almaktadır. 15-35 yaş arası öğrencilerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri Çalışma İstasyonları; sesli ve sessiz ders çalışma alanları, grup çalışma alanları ile gençlere konforlu ve güvenli alanlar sunmaktadır. Çalışma İstasyonlarında 2025 yılı itibarıyla toplamda 13 binin üzerinde üye bulunmakta olup söz konusu istasyonlarda hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar 80 binin üzerinde giriş yapılmıştır.'