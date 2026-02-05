Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki resmi ve özel tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla 6 Şubat Cuma günü ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

ANKARA (İGFA) - MEB, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve birlik-beraberlik duygusunu yaşatmak amacıyla tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2026 tarihinde dersler başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, Türk milletinin tarih boyunca afetler ve olağanüstü durumlar karşısında sergilediği dayanışma, fedakârlık ve ortak sorumluluk bilinci vurgulandı. Yazıda, 'Aziz milletimiz, devlet-millet kaynaşmasını güçlendirerek birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza etmiştir' ifadelerine yer verildi.

6 Şubat depremleri sonrası yürütülen barınma, sağlık, sosyal destek, eğitim ve altyapı çalışmalarına dikkat çekilen yazıda, Bakanlığın koordinasyonunda eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü, öğrencilere telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek sağlandığı belirtildi. Bakanlık, öğretmen ve yöneticilerin görevlerini etkin şekilde yürütebilmesi için gerekli tedbirleri aldığını ve devletin insan odaklı hizmet anlayışının eğitim alanında da somut şekilde görüldüğünü kaydetti.