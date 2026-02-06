ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, yedi ilde ve on iki merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 'Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı.

Kılavuza göre sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR 9-13 ŞUBAT'TA

Başvuru şartlarını taşıyanlar, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayı ile belirlenecek.

Sonuçlar, 27 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan 'Eğitim Personeli Değerlendirme Formu' üzerinden değerlendirme komisyonlarınca 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 11 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları, 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

826 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI İLANI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, Millî Eğitim Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik 'Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan' Resmî Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Akademide 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.