Edirne'nin Keşan ilçesinde taşımalı eğitim öğrencileri, kendi okullarının mutfağında hazırlanan sağlıklı ve hijyenik öğle yemekleriyle buluşuyor. Mesleki eğitim de uygulamalı olarak destekleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan mutfakta, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri artık okul bünyesinde hazırlanıyor. Bu yeni uygulama, dışarıdan hizmet almak yerine okul döner sermaye işletmesinin devreye girmesiyle hayata geçti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri, teorik bilgilerini mutfakta pratiğe dönüştürerek mesleki becerilerini güçlendiriyor. Öğrenciler ise hijyenik ve kaliteli yemeklerle besleniyor.

İlk yemeklerin dağıtımı Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik de katıldı.

Kemik, öğrencilerin memnuniyetinin, uygulamanın doğruluğunu kanıtladığını belirterek, eğitim ve beslenmede 'kalite ve güven' ilkesini öncelik haline getirdiklerini vurguladı.