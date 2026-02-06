Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitime verilen desteğin önemine dikkat çeken Vali Erol Ayyıldız, hayırsever Süleyman Uzan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, imzalanan protokolün Nilüfer ilçesine ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Valilikte düzenlenen imza törenine hayırsever Süleyman Uzan'ın yanı sıra Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde inşa edilecek '2 Derslikli Prefabrik Anasınıfı Yapım Protokolü'nü imzaladı.

