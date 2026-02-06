BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde inşa edilecek '2 Derslikli Prefabrik Anasınıfı Yapım Protokolü'nü imzaladı.
Anasınıfının yapımını hayırsever Süleyman Uzan üstlenecek.
Valilikte düzenlenen imza törenine hayırsever Süleyman Uzan'ın yanı sıra Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz katıldı.
Eğitime verilen desteğin önemine dikkat çeken Vali Erol Ayyıldız, hayırsever Süleyman Uzan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, imzalanan protokolün Nilüfer ilçesine ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.
Proje kapsamında Kayapa Mahallesi'nde yapılacak prefabrik anasınıfının, bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.