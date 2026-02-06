Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Düzce genelindeki tüm resmî ve özel okullarda hayatını kaybeden vatandaşlar için ilk ders öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Düzce'de anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. İl genelindeki tüm resmî ve özel okullarda öğrenciler ve öğretmenler, ders zili öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla andı.

Anma programı kapsamında Düzce İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Öztermiyeci Ortaokulu'nu ziyaret etti. Özer, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte bir dakikalık saygı duruşuna katılarak, depremde yaşamını yitirenleri andı.

Programın ardından öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 6 Şubat depremlerinin milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Böyle zor dönemlerde birlik ve dayanışmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Özer, Düzce'nin de deprem gerçeğini yakından yaşamış bir il olduğunu hatırlattı.

AFET BİLİNCİ VURGUSU

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine değinen Özer, okullarda verilen eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Afet bilinci, toplumsal sorumluluk ve dayanışma duygusunun küçük yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Anma programı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen dualarla sona erdi.