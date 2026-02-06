Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençleri teknoloji ve yenilikçi uygulamalarla buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Dijital Gelişim Merkezi'ni (DİGEM) ziyaret eden İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu öğrencileri, merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyerek teorik bilgilerini dijital dünyanın yenilikçi uygulamalarıyla pekiştirme fırsatı buldu.

Öğrenciler, DİGEM'indijital üretim laboratuvarlarında tasarımın fikir aşamasından ürüne dönüşümüne uzanan süreci yerinde takip ederek teknoloji temelli üretimin nasıl şekillendiğini deneyimledi. 3D yazıcı uygulamalarıyla dijital ortamda hazırlanan tasarımların somut ürüne dönüşümünü izleyen öğrenciler, üretim süreçlerinin tüm aşamalarını yerinde incelediler.

Sanal gerçeklik alanlarında ise VR gözlük kullanan öğrenciler, farklı dijital ortamları deneyimleyerek teknoloji tabanlı uygulamaları yakından tanıdı. Eğitici ve etkileşimli içeriklerle zenginleşen ziyaret, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıran öğretici bir buluşma oldu.