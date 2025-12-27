2026 yılına girmeye sayılı günler kala, Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi'nde, yeni yıl hazırlıkları tüm heyecanıyla devam ediyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Uygulama alanları içinde her zaman ileri dönüşüm ve geri dönüşüm kavramlarına dikkat çeken ve dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösteren Çocuk Kültür Evi'nde, eğitmenler tarafından çeşitli atık malzemelerden neşeli bir yılbaşı ağacı ile dilek panosu tasarlandı. Çocuklar tarafından büyük beğeniyle karşılanan yılbaşı ağacı önünde atölye katılımcısı tüm çocuklara Çanakkale Belediyesi'nin hediyesi olan kitaplar sunuldu. Ardından çocuklar hazırlanan panoya 2026 dileklerini yazarak yeni yıl neşesine dahil oldular.

2025 yılının son haftasında hem atölyelerinde hem de etkinlik programlarında yeni yıl temasını sürdüren Çocuk Kültür Evi, tüm çocuklara sağlıklı, neşeli, bol keşifli ve oyun dolu bir yeni yıl diliyor.