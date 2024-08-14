YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversiteye gidecek öğrencilerin velileri bir yandan gururlanırken bir yandan da endişeleniyor. Özellikle farklı şehirde üniversite okuyacak olan öğrenciler, bağımsız bir birey olmak için ilk adımını atıyor ve velilerin bu endişesi korkuya dönüşebiliyor.BURSA (İGFA) - Özellikle üniversitenin öğrenciler için yeni bir deneyim olduğunu kaydeden uzmanlar, bu dönemin hem lisenin bitişiyle hem de öğrencinin reşit oluşuyla aileden bağımsız bir yeni yaşamın başlangıcı olduğunu belirtiyorlar.

ÇOCUĞU ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYAN VELİLER NE YAPMALI?

Uzman psikologlar, velilerin öğrencilere destek olmak için ilk aşamada okulu araştırmasının ve ulaşım güzergahlarını öğrenmesinin, konaklayacağı yeri ayarlamasının ve okul tanıtım programlarına hakim olmasının öğrencilerin ilk gerginliğini atmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Öğrencinin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamanın, bu süreçte onlara yardımcı olmak ve gereken eşyalarını temin etmenin, öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağladığını kaydeden uzmanlar, iletişimin sıkı tutulmasının da önemine de dikkat çekiyor.

Velilerin düzenli olarak çocuklarıyla iletişim kurmaları ve onların duygusal desteğe ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olduklarını hissettirmeleri öneriliyor.

Uzmanlar, bu sürecin her öğrenci için farklı olduğunu belirterek, her ailenin kendi dinamiklerine göre hareket etmesini tavsiye ediyor.