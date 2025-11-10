Çınar Koleji, Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle öğrenciler arasında gönüllülük bilincini pekiştirdi. Öğrenciler, çorba dağıtıp kan bağışı yaparak topluma katkı sağladı. Etkinlikler, okul ve toplum arasındaki dayanışmayı güçlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) -Kızılay Haftası kapsamında Çınar Koleji, öğrencilerinde gönüllülük bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunu pekiştiren anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Hafta boyunca süren sosyal sorumluluk çalışmaları, hem öğrencilerin insani değerlere duyarlılığını artırdı hem de okulun toplumla kurduğu güçlü bağın bir göstergesi oldu.

Etkinlikler kapsamında Çınar Koleji Lise öğrencileri, Türk Kızılayı gönüllüleriyle birlikte Başakşehir Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Öğrenciler, bu etkinlikte paylaşmanın ve dayanışmanın gücünü bizzat deneyimleyerek Kızılay'ın 'İyilik her zaman kazanır' anlayışını sahada yaşama fırsatı buldu.

Aynı gün, Çınar Koleji kampüsüne gelen Kızılay Kan Bağışı Aracı ve çadırı, öğretmenlerin, velilerin ve okul çalışanlarının gönüllü bağışlarını kabul etti. Gün boyu süren etkinlikte çok sayıda veli, öğrencilerin başlattığı iyilik hareketine destek olmak için kan bağışında bulundu. Böylece etkinlik, yalnızca öğrenciler arasında değil, okulun tüm paydaşları arasında güçlü bir dayanışma atmosferi yarattı.

Çınar Koleji Lise Müdürü Sn. Adnan Övünç, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada, 'Kızılay Haftası'nda öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı projelerde yer almak bizim için büyük bir gurur. Çorba dağıtımıyla gönül sıcaklığını paylaşırken, kan bağışıyla hayatlara dokunmanın önemini hep birlikte deneyimledik. Biz, öğrencilerimizin sadece akademik olarak değil; vicdani, insani ve toplumsal değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Çünkü eğitim, sadece bilgi vermek değil; insan olmanın anlamını öğretmektir.' dedi.

Çınar Koleji, toplum yararına yürütülen projeleri eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak görüyor. Kurum, 'değerlerle büyüyen, bilginin ışığında yol alan nesiller yetiştirme' vizyonuyla öğrencilerine yalnızca akademik değil, etik ve insani bir bakış açısı da kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Kızılay iş birliği, öğrencilerin empati, yardımlaşma ve sorumluluk duygularını pekiştirirken, sosyal bilincin kalıcı hale gelmesine katkı sağladı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Kızılay gönüllüleriyle birlikte 'Bir Kase Çorba, Bir Damla Hayat' mesajıyla iyiliğin gücünü vurgulayan bir toplu fotoğraf çektirdi. Çınar Koleji, önümüzdeki dönemde de sosyal sorumluluk alanında sürdürülebilir projelere imza atarak öğrencilerini hem akademik hem insani açıdan güçlendirmeyi sürdürecek.