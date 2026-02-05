MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, mesleki eğitimde okul-sanayi iş birliği çalışmaları ve gelecek vizyonu ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Bursa Şubesi arasında mesleki eğitim odaklı yürütülen iş birliği çalışmalarını değerlendirmek amacıyla paydaş buluşması gerçekleştirildi. MÜSİAD Bursa Şubesi'nde düzenlenen toplantıya; İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il ve ilçe yöneticileri, 18 meslek lisesinden yönetici ve öğretmenler ile sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 90 kişi katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, Meslek Liseleri Hamiliği Projesini ülkenin geleceği açısından stratejik bir adım olarak gördüklerini belirterek, Bursa'da 16 sektör kurumunu 20 meslek lisesiyle eşleştirdiklerini söyledi. Şenocak, nitelikli iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek için sanayicilerin sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise eğitim-istihdam-üretim zincirinin güçlendirilmesine dikkat çekerek, son 5 yılda meslek liselerinde öğrenci sayısının yüzde 50 artarak 75 bini aştığını ifade etti. Çokgezer, mesleki eğitimi teori ile uygulamayı buluşturan bir öğrenme süreci olarak ele aldıklarını kaydetti.

2024 yılında imzalanan protokol kapsamında uygulanan Okul Hamiliği Modeli ile öğrencilere staj imkânı sağlanırken; okullara donatım desteği, kariyer günleri ve sektör buluşmaları gibi somut katkılar sunuluyor. İş birliği, matbaa teknolojisinden savunma sanayisine kadar 18 farklı okul ve alanı kapsıyor.

Program, istişare bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.