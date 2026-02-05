Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki donanımını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar tarafından, belediye personeline yönelik iki gün süren 'İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının daha etkin ve bilinçli hizmet verme kapasitesini arttırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleşen 'İlk Yardım Eğitimi' 2 gün sürdü. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde ilk yardım eğitimi hem teorik hem de uygulamalı şekilde anlatıldı.

İLK YARDIM TEKNİKLERİ ANLATILDI

Eğitimde, belirlenen konu başlıkları altında amaç ve öğrenim hedefleri konuşuldu. Sonrasında ise ilkyardım başlığı altında yapılması gereken doğru müdahaleler ve farklı ilk yardım teknikleri anlatıldı.

Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemi ele alındı. Ayrıca eğitim kapsamında temel yaşam desteği, kalp masajı ve suni solunum uygulamaları, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, kırık-çıkık ve burkulmalar, yanıklar, bilinç kaybı, bayılma ve zehirlenme gibi acil durumlarda yapılması gereken doğru ilk yardım müdahaleleri anlatıldı.

Yanlış müdahalelerin doğurabileceği risklere de dikkat çekildi.

MANKEN ÜZERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Uygulamalı bölümde ise mankenler ve ilk yardım ekipmanlarıyla çalışıldı. Katılımcılar, mankenler üzerinde kalp masajı ve suni solunum tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitmenler, ilk yardımın sağlık ekipleri gelene kadar geçen sürede hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini vurgulayarak, panik yapılmadan bilinçli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin sonunda ise katılımcılara sınav uygulandı.