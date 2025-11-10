Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından aday memur personele; meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı ve etkili bir müdahale için su altı ve su üstü arama kurtarma botlarına yönelik eğitim almaları sağlanıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki memurlara ve aday memurlara su altı ve su üstü arama kurtarma bot eğitimleri vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gömeç Dalış Köyü Eğitim Tesisinde iki grup halinde eğitim alan Balıkesir İtfaiyesi personeli, teorik ve uygulamalı eğitimlerle sudaki boğulma vakalarına hızlı ve anında müdahale edebilmek adına donanımını artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 ay süren eğitimler boyunca hem karada hem su altında hem de su üstünde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edilebilmesi için ekibin düzenli hizmet içi eğitimlerle gelişmesi ve donanımlarını artırması için çalışmalarını sürdürüyor.

HEM KARADA HEM DE SUDA EĞİTİMLER TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Eğitim alan aday itfaiye eri Ahmet Burak Öztürk, 'Bursa'dan Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığının açtığı eğitimler için geldim. Eğitimler olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca eğitimlerimiz oldu. Bugün Gömeç Dalış Köyünde su altı ve su üstü arama kurtarma bot eğitimleri aldık. Sadece karada değil suda da arama kurtarma yapabilmek için bu eğitimleri alıyoruz. Arama kurtarmada bu eğitimler daha çok işimize yarıyor.' diye konuştu.

Burhaniye Belediyesi'nde görev yapan itfaiye eri Müjdat İnan ise 'Balıkesir Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği'nde çalışıyorum. Büyükşehir'in bize sağladığı imkânlar doğrultusunda gerek araç gereç olsun gerekse malzeme olsun arama kurtarma olsun bu konularda gerekli eğitimlerimizi almış bulunmaktayız. Bu konuda eğitmen hocalarımıza teşekkür ediyoruz.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı'nda aday memur Serkan Özçelik eğitimlerle ilgili '60 iş günü süren bir eğitimden geçtik. Genel itfaiye eğitimleri aldık. İlk yardım eğitimleri, arama kurtarma, her türlü canlıya ilk yardım ve müdahale gibi eğitimlerden geçtik. Sahil güvenlik komutanlığıyla beraber organize bir şekilde sınırlarımızda gerçekleşecek olaylarla ilgili durumlarda görev alabilmek için eğitim aldık. Yakından incelemelerde bulunarak eğitimler aldık.' diye konuştu. Bu eğitimlerin sonucunda su altı ve su üstü arama kurtarmaya yönelik ilgisi ve yeteneği olan yeni personellerimizin dahil olabilmesi yönünde ayrıca bilgilendirmelerde yapılmıştır.