İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2024-2025 eğitim yılında LGS ve YKS’de elde edilen derecelerle dikkat çekti; YKS’de geçen yıla göre ciddi bir başarı artışı yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Çınar Akademi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla gurur kaynağı oldu.

ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye katılan 93 öğrenciden 5’i ilk 10 bin, 7’si ilk 20 bin, 17’si ilk 40 bin ve 43’ü ilk 100 bin içinde yer aldı. YKS tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos’ta yapılacak, sonuçlar ağustos sonunda açıklanacak.

LGS’DE GÖZ DOLDURDULAR

LGS’ye katılan 66 öğrenciden 2’si yüzde 0,99’un altında, 4’ü yüzde 1-1,99, 4’ü yüzde 2-2,99 ve 7’si yüzde 3-4,99 diliminde başarı gösterdi. Toplamda 24 öğrenci yüzde 0,01-yüzde 9,99 aralığında yer aldı. Tercih süreci tamamlanan öğrencilerin hedefleri arasında Kocaeli Fen Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi ve Yücel Boru Fen Lisesi gibi yüksek puanlı okullar bulunuyor; sonuçlar 4 Ağustos’ta açıklanacak.

2025 YKS’de geçen yıla göre çarpıcı artışların dikkat çektiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sayısalda ilk 40 binde 1 olan öğrenci sayısı 4’e, ilk 100 binde 8 olan sayı 15’e yükseldi. Eşit ağırlıkta ilk 3 bine giren 1 öğrenci (2775. sıra) olurken, ilk 50 binde 1’den 6’ya, ilk 100 binde 5’ten 11’e çıktı. Sözelde ilk 4 binde 2, ilk 20 binde 5 öğrenci başarı gösterdi; 2024’te bu dilimlerde sırasıyla hiç ve 1 öğrenci vardı" dedi.

Başkan Hürriyet, Çınar Akademi'nin eğitimde fırsat eşitliği için gençlerin başarılarına katkı sunduğunu belirterek, öğrencileri ve eğitmenleri kutladı.