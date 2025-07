Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 25. Çin-AB Zirvesi için Pekin'e gelen Avrupa Birliği liderleriyle buluştu. CGTN, Çin-AB ilişkilerini karşılıklı ticaret ve yatırım açısından inceleyen ve dünyaya daha fazla istikrar getirip belirsizlikleri azaltmak için her iki tarafın da çok taraflılık, şeffaflık ve iş birliğini kucaklaması gerektiğine vurgu yapan bir makale yayımladı.PEKİN (İGFA) - 50 yıl önce, Çin-Avrupa ticareti yok denecek kadar azdı. İki taraf arasındaki ilişkilerin yarım asra ulaştığı günümüzde, sadece bir günde gerçekleşen ticaret hacmi, ticaretin başladığı ilk yıl boyunca gerçekleşen toplam ticaret hacmine ulaşmış durumda.

Açıklamada Çin ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına ulaştığına değinen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin-AB ilişkilerinin kiritik bir tarihsel dönemece girdiğini belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ağırlayan Xi, Çin ile AB arasında temel bir çıkar çatışması veya jeopolitik karşıtlık bulunmadığının da altını çizdi.

"AB'nin bugün yaşadığı güçlüklerin nedeni Çin değil," diyen Xi, Çin-AB ilişkilerinin rekabet yerine iş birliği temellerine dayandığını, zaman zaman yaşanabilen farklılıkların ise konsensusa dayalı bir şekilde çözülebildiğini de vurguladı. Xi ayrıca, Çin-AB ilişkilerinin geleceğine dair üç öneride bulundu: Her iki taraf da ilişkileri karşılıklı saygı ve iş ortaklığına dayalı olarak sürdürmeli, farklılık veya anlaşmazlıkları doğru yönetip şeffaflık ve iş birliğini benimsemeli ve çok taraflılık ilkesine bağlı kalarak uluslararası düzen ve kuralları korumalıdır.

TİCARET VE YATIRIM

Toplantıda Çin Devlet Başkanı, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin, doğası gereği karşılıklı faydaya dayalı ve birbirini tamamlayıcı olduğunu ve kalkınma aracılığıyla dinamik bir dengeye oturabileceğini söyledi. Çin'in yüksek nitelikli kalkınması ve dışa açılmasının Çin-AB iş birliği için yeni fırsat ve potansiyeller sunacağına vurgu yapan Xi, tarafları yeşil ve dijital iş ortaklığını güçlendirip karşılıklı yatırım ve iş birliğini artırmaya da çağırdı.

Çin gümrük makamlarının bildirdiğine göre, 2024 yılında Çin ile AB arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin ilk başladığı 1975 yılına göre 300 kattan fazla artış kaydederek 785,8 milyar dolara yükseldi.

Son yıllarda düzenli olarak artan karşılıklı yatırım akışları da yine pozitif bir trende işaret ediyor. Örneğin Çinli batarya üreticisi CALB, Portekiz'in Sines şehrinde 1.800 kişiye istihdam sağlayacak 2,2 milyar dolarlık bir fabrika inşa ediyor.

Xi, AB'nin ticaret ve yatırım piyasasında şeffaf kalacağını, kısıtlayıcı ekonomik ve ticari araçlardan kaçınacağını ve AB'ye yatırım yapıp faaliyet gösteren Çinli firmalara güçlü bir iş ortamı sağlayacağını umduğunu belirtti.

25. Çin-AB Zirvesinde taraflar, Çin-AB ihracat denetimi diyalog mekanizmasının "geliştirilmiş bir versiyonunu" hayata geçirme, karşılıklı endişeler ortaya çıktığında iletişim kanallarını hemen devreye sokma ve Çin ile Avrupa arasındaki sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve kesintisiz akışını sürdürme konusunda anlaştılar.

ÇOK TARAFLILIK

Xi, Çin'in AB-Çin ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirip katkıda bulunduğunu, AB'yi çok kutuplu dünyanın önemli bir kutbu olarak gördüğünü ve Avrupa entegrasyonu ile AB'nin stratejik bağımsızlığını her zaman desteklediğini söyledi. Çin-AB ilişkilerinin üçüncü taraflarca hedef alınamayacağını, üçüncü taraflara tabi olmadığını veya bu tür üçüncü taraflarca kontrol edilemeyeceğini belirten Xi, her iki tarafı da stratejik iletişimi derinleştirmeye, karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya ve birbirine karşı doğru bir algı geliştirmeye çağırdı.

Eski Avrupa Ticaret Komisyonu Üyesi Pascal Lamy, CGTN'ye yaptığı açıklamada, Çin ile AB'nin aralarındaki farklılıklara rağmen gerek çok taraflılığı savunma gerekse de iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması ve okyanusların korunması gibi küresel mücadele gerektiren konularda iş birliği yapma noktasında önemli ortak paydalara sahip olduğunu söyledi.

Zirvenin ardından yayımlanan iklim değişikliği konulu ortak sonuç bildirgesinde, Çin ve AB liderleri, iklim sorunuyla mücadele ve yeşil kalkınmayı teşvik etme konusunda ortak bir kararlılığa sahip olduklarını vurguladılar. Çin ile AB'nin çok taraflılık, şeffaflık ve iş birliği konusunda yapıcı birer güç olduğunun altını çizen Xi, her iki tarafı da küresel istikrarı artırmaya ve belirsizlikleri azaltmaya katkıda bulunmaya çağırdı.