Çılgın Sayısal Loto’nun 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 6 bilen 1 talihli 543 milyon TL kazandı! Büyük ikramiye, Milli Piyango Online’dan oynayarak 6 bilen talihlinin oldu.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen çekilişte sahibini buldu.

Milli Piyango Online’dan oynayarak 6 bilen 1 talihli 543 milyon 778 bin 194 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.

543 milyon 778 bin 194 TL tutarındaki büyük ikramiye 5, 23, 24, 29, 33, 53 sayılarına isabet etti.

Hatırlanacağı gibi, Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 9 Nisan 2025’te gerçekleşen çekilişte Milli Piyango Online’dan oynayarak altı bilen 1 talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL’lik rekor ikramiye olmuştu.

Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek büyük ikramiye tutarına ulaşan Çılgın Sayısal Loto’da yeni bir rekor kırılmış ve 756 milyon TL’yi aşan ikramiye tutarıyla şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiye verilmişti.