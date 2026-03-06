ASMALLWORLD AG, premium havayolu ortaklıklarını genişletme stratejisinin bir parçası olarak, Türk Hava Yolları'nın yolcu sadakat programı Miles&Smiles ile yeni bir küresel işbirliği yaptığını duyurdu. ASMALLWORLD üyeleri artık sırasıyla 35.000, 250.000 ve 500.000 Miles&Smiles miline erişebilecek ve ASMALLWORLD seyahat ekosistemi aracılığıyla sunulan seyahat ayrıcalıklarını daha da zenginleştirebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Miles&Smiles'ın ağa katılması, ASMALLWORLD'ün küresel erişimini güçlendirme ve havayolu ortaklıklarının coğrafi çeşitliliğini artırma yönündeki stratejik çabalarında önemli bir kilometre taşıdır.

Türk Hava Yolları'nın Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan geniş bağlantı ağı sayesinde, ASMALLWORLD üyeleri artık yeni destinasyonlara ve kültürel deneyimlere daha da fazla erişim imkanına sahip. Bu işbirliği, ASMALLWORLD'ün anlamlı seyahat ödülleri ile olağanüstü hizmet ve küresel erişilebilirliği birleştiren ortaklıklar kurma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

ASMALLWORLD CEO'su Zain Richardson, 'En fazla küresel destinasyona sahip havayolu olarak Türk Hava Yolları, bağlantı ve hizmet konusunda mükemmelliği temsil ediyor ve bu da onları üyelerimiz için ideal bir ortak haline getiriyor' dedi. 'Miles&Smiles ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, havayolu portföyümüzü kaliteye ve keşfe olan bağlılığımızı paylaşan bir programla genişletirken, aynı zamanda üyelerimize daha fazla esneklik ve kapsamlı bir uluslararası ağa erişim imkanı sunuyor' dedi.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE KÜRESEL BİR ORTAKLIK

1933 yılında kurulan ve genel merkezi İstanbul'da bulunan Türk Hava Yolları, ödüllü hizmeti ve dünyanın diğer tüm havayollarından daha fazla ülkeye uçtuğu, dünyanın en geniş rota ağlarından biriyle tanınmaktadır. Star Alliance üyesi olan Türk Hava Yolları, altı kıtada 350'den fazla destinasyonu kapsayan kesintisiz bağlantılar sağlamaktadır.

Tercih ettikleri havayolu ortağı olarak Türk Hava Yolları'nı seçen ASMALLWORLD üyeleri, ASMALLWORLD üyeliklerinin bir parçası olarak cömert Miles&Smiles mil paketleri kazanacaklar:

Advantage: 35.000 Miles&Smiles mili

35.000 Miles&Smiles mili Prestige: 250.000 Miles&Smiles mili

250.000 Miles&Smiles mili Signature: 500.000 Miles&Smiles mili

Bu miller, Miles&Smiles programı kapsamında ödül biletler, kabin yükseltmeleri (upgrade) ve diğer özel ayrıcalıklar için kullanılabilecek ve üyelere baştan sona birinci sınıf bir seyahat deneyimi sunacak.

Türk Hava Yolları Sadakat Yönetimi Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ Haberdar, 'ASMALLWORLD ile iş birliği yapmaktan ve Miles&Smiles ayrıcalıklarımızı onların seçkin üyelerine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık mükemmelliğe olan bağlılığımızı yansıtıyor; ASMALLWORLD misafirlerini, bayrak taşıyıcı havayolumuzun meşhur misafirperverliğini ve geniş küresel uçuş ağımızı deneyimlemeleri için uçaklarımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz' dedi.

PREMİUM SEYAHAT AVANTAJLARININ GENİŞLETİLMESİ

Bu yeni ortaklık, ASMALLWORLD'ün üyelerine birçok bölgede önde gelen küresel havayolları ve seyahat ortakları arasından seçim yapma imkanı sunma taahhüdünü perçinliyor. Türk Hava Yolları'nı üyelik portföyüne entegre eden ASMALLWORLD; topluluk, ayrıcalıklar ve özel deneyimleri tek bir çatı altında birleştiren rakipsiz bir lüks seyahat ekosistemi olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

ASMALLWORLD üyeleri, uçuş millerinin yanı sıra, oda yükseltmeleri (upgrade), spa ile yiyecek ve içecek harcamaları için otel kredisi gibi VIP otel ayrıcalıkları, elit otel statüsü, Priority Pass aracılığıyla havalimanı özel yolcu salonlarına (lounge) erişim, SIXT ile elit araç kiralama statüsü ve dünya çapındaki seçkin etkinliklere davetiyeler gibi özenle seçilmiş bir dizi ayrıcalığın tadını çıkarıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI HAKKINDA

1933 yılında sadece 5 uçaklık bir filo ile kurulan Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları, bugün 523 yolcu ve kargo uçağı ile faaliyet gösteren küresel bir havayolu şirketine dönüşmüştür. Havayolu, 132 ülkede 303 uluslararası ve 53 iç hat olmak üzere dünya çapında 356 destinasyona hizmet vermektedir. Türk Hava Yolları hakkında daha fazla bilgi, resmi web sitesi www.turkishairlines.com veya Facebook, X, YouTube, LinkedIn ve Instagram sosyal medya hesaplarında bulunabilir.

ASMALLWORLD Grubu

ASMALLWORLD sosyal ağı etrafında şekillenen şirket, seçkin gezginlere ve sektör ortaklarına hizmet veren lüks bir seyahat ekosistemi işletmektedir.

ASMALLWORLD sosyal ağının temelinde, modern lüks gezginler için güvenilir bir topluluk yatar; bağlantı kurmak, deneyimleri paylaşmak ve çok sayıda seyahat ayrıcalığının tadını çıkarmak için bir platform sunar.

ASMALLWORLD üyeleri, uygulaması ve web sitesi aracılığıyla etkileşimde bulunabilir, seyahat ilhamı alabilir ve her yıl 800'den fazla küresel ASMALLWORLD etkinliğinde yüz yüze görüşebilir. Bu etkinlikler arasında gündelik buluşmalar, özel lansmanlara erişim, galalar, büyük küresel spor etkinlikleri ve Saint-Tropez ve St. Moritz gibi ikonik destinasyonlarda düzenlenen daha büyük hafta sonu deneyimleri yer almaktadır.

Sosyal ağın ötesinde, ASMALLWORLD Grubu kişiselleştirilmiş seyahat planlaması, lüks konaklama ve stratejik B2B iş birliklerini de kapsar. Grup, çok çeşitli portföyü aracılığıyla benzer düşünenlerden oluşan küresel bir topluluğu teşvik eder ve en iyi lüks seyahat ayrıcalıklarına ve yaşam tarzı deneyimlerine özenle seçilmiş bir erişim sağlar.

ASMALLWORLD seyahat ekosistemindeki diğer markalar şunlardır:

ASMALLWORLD Collection , dünyanın en beğenilen otellerine odaklanan üst düzey bir çevrimiçi otel rezervasyon motorudur ve müşterilere ekstra ücret ödemeden özel seyahat avantajlarından yararlanma imkanı sunan benzersiz 'ASMALLWORLD VIP Rate' hizmetini sunmaktadır.

, dünyanın en beğenilen otellerine odaklanan üst düzey bir çevrimiçi otel rezervasyon motorudur ve müşterilere ekstra ücret ödemeden özel seyahat avantajlarından yararlanma imkanı sunan benzersiz 'ASMALLWORLD VIP Rate' hizmetini sunmaktadır. ASMALLWORLD Bespoke Travel , kişiselleştirilmiş seyahat planlama hizmetleri sunan lüks bir seyahat acentesi olarak faaliyet göstermekte olup, bağımsız seyahat danışmanlarına B2B ortağı olarak hizmet verirken, bireysel üyelerine doğrudan B2C deneyimleri sunmaktadır.

, kişiselleştirilmiş seyahat planlama hizmetleri sunan lüks bir seyahat acentesi olarak faaliyet göstermekte olup, bağımsız seyahat danışmanlarına B2B ortağı olarak hizmet verirken, bireysel üyelerine doğrudan B2C deneyimleri sunmaktadır. ASMALLWORLD DISCOVERY , 45 önde gelen otel markasıyla birlikte Global Hotel Alliance'ın bir parçası olarak, bağımsız otellere GHA DISCOVERY sadakat ağına erişim hizmeti sunmaktadır.

, 45 önde gelen otel markasıyla birlikte Global Hotel Alliance'ın bir parçası olarak, bağımsız otellere GHA DISCOVERY sadakat ağına erişim hizmeti sunmaktadır. ASMALLWORLD Hospitality, konaklama varlıklarının sahiplerini ve geliştiricilerini; satın alma, geliştirme, operasyon ve çıkış (exit) dahil olmak üzere varlıklarının farklı yaşam döngüsü aşamaları boyunca destekleyen bir konaklama ve yönetim danışmanlık firmasıdır.

konaklama varlıklarının sahiplerini ve geliştiricilerini; satın alma, geliştirme, operasyon ve çıkış (exit) dahil olmak üzere varlıklarının farklı yaşam döngüsü aşamaları boyunca destekleyen bir konaklama ve yönetim danışmanlık firmasıdır. First Class & More , üyelere çok özel (insider) fiyatlarla lüks seyahatlerin keyfini çıkarma imkanı sağlayan, abonelik tabanlı akıllı lüks seyahat hizmeti.

, üyelere çok özel (insider) fiyatlarla lüks seyahatlerin keyfini çıkarma imkanı sağlayan, abonelik tabanlı akıllı lüks seyahat hizmeti. The World's Finest Clubs, üyelerine dünyanın dört bir yanındaki en seçkin gece kulüplerine VIP erişim sunan, dünyanın önde gelen gece hayatı konsiyerj (concierge) hizmeti.

üyelerine dünyanın dört bir yanındaki en seçkin gece kulüplerine VIP erişim sunan, dünyanın önde gelen gece hayatı konsiyerj (concierge) hizmeti. Jetbeds, uygun fiyatlı Business ve First Class uçuşlarda uzmanlaşmış, özel fırsatlar, uzman tavsiyeleri ve kişiselleştirilmiş hizmet sunan önde gelen bir rezervasyon platformudur.

