Kayseri Talas Belediyesi, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli bir eğitime imza attı. Belediyeye ait Osmanlı Kültür Evi'nde düzenlenen 'Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı' programında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosunda görevli uzmanlar tarafından kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, özellikle son dönemde artan telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, dolandırıcıların en çok 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları hedef aldığını vurgulayarak, 'Sizi 'hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor' diyerek korkutmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan her linke tıklamayın, her mesajı açmayın. Bu tür linkler telefonlarınıza virüs bulaştırarak banka hesaplarınıza ve e-Devlet bilgileriniz dahil tüm özel verilerinize erişebilir. Kredi kartınızı hiçbir platforma vermeyin, mümkün olduğunca sanal kart kullanın.' uyarısında bulundu.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HATIRLATMA

Talas İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek de vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaparak, 'Çocuğunuzun terör örgütlerinin eline düştüğünü söyleyip sizden para isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin. Polis, asker, savcı, hâkim sizden asla para istemez. Eğer bilginize başvurulacaksa polis merkezine davet edilirsiniz. Polis merkezimizin yeri de belli, Cemil Baba Mezarlığı'nın karşısında. Bunun dışında söylenenlere inanmayın.' dedi.

Talas Belediyesinin vatandaşların dijital güvenliğini artırmaya yönelik bu bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. Bu kapsamda bir sonraki eğitim, 28 Kasım Cuma günü saat 13.15'te Mevlana Mahalle Meydanı'ndaki Selçuklu Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. 60 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayarak dijital tehditlere karşı kendilerini koruma konusunda değerli bilgiler edinebilecek.