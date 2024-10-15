Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 2 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.
Gaziantep Şahinbey’den ve İstanbul Gaziosmanpaşa’dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 5 milyon 903 bin 974 TL ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye tutarı 290 milyon TL'yi aşarken, 30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.
Kaynak: igf