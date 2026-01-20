2000 yılından bu yana Bursa'da beton sektörüne yön veren, üretim gücünü teknoloji ve inovasyonla buluşturan Cihan Beton, geleceğin inşaat teknolojilerine ışık tutacak önemli bir akademik çalışmaya destek verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde kurulan '3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı', üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneği olarak hizmete açıldı.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi desteğiyle hayata geçirilen 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı, sürdürülebilir ve yenilikçi yapı çözümleri üzerine nitelikli Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Mardani koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek olan laboratuvarın açılış törenine; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Emrah Mutlu, Cihan Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hülya Cihan, Cihan Grup Genel Müdürü Uluç Cihan ile Cihan Grup Yetkilileri, YDKBD Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, İMO Bursa Şubesi Başkanı Atilla Erdem ile çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.

*** Bilimin rehberliğinde geliştirilen her yeni teknoloji, daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha verimli şehirlerin anahtarıdır.***

Kuruluşundan bu yana yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sektöre kazandırdığı vizyoner bakış açısıyla da öne çıkan Cihan Beton'un, 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı ile akademik bilginin sahaya ve sektöre aktarılmasında aktif rol üstlendiğine dikkat çeken Cihan Grup Genel Müdürü Uluç Cihan, açılış sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Yeni nesil beton teknolojileri, 3 boyutlu yazdırılabilir yüzey sistemleri ve sürdürülebilir yapı malzemeleri üzerine yürütülecek çalışmalar, Cihan Beton'un Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımıyla doğrudan örtüşüyor. Laboratuvarda; kent mobilyalarından geçirgen betonlara, fotokatalitik yüzeylerden çevre dostu yapı elemanlarına kadar geniş bir alanda araştırmalar yürütülmesi planlanıyor. Cihan Beton güçlü paydaş yapısıyla bilimsel çıktılarının ticarileştirilmesi ve toplumsal faydaya dönüştürülmesinde her zaman üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bu iş birliği geleceğe yapılan bir yatırımdır. Üniversite-sanayi iş birliğinin taşıdığı stratejik önemin farkındayız. Cihan Beton olarak 2000 yılından bu yana yalnızca beton üreten değil, geleceğin yapı teknolojilerini bugünden düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile hayata geçirilen 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı iş birliğini, sektörümüz adına stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Bilimin rehberliğinde geliştirilen her yeni teknoloji, daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha verimli şehirlerin anahtarıdır. Akademik bilgi ile sahadaki tecrübemizi buluşturan bu çalışmanın, hem Bursa'ya hem de ülkemiz yapı sektörüne uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.'