İlkokul 1 ve 2. Sınıflarda çocuklara dönem sonunda verilen belgelerde Atatürk görselinin kaldırılmasına yönelik uygulama kamuoyunda tepkilere neden olurken, Efes Selçuk Belediyesi anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Birimleri'nden İsabey Çocuk Bakım Yurdu, 14 Mayıs Şen Çocuk Gelişim Merkezi, Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi'nde ücretsiz hizmet alan çocuklara Atatürk görselinin yer aldığı ve üzerinde 'Okuluma koşuyorsam, özgürce okuyorsam senin sayende: Teşekkürler Atam!' ifadesinin bulunduğu özel gelişim raporu belgesi verildi.

Çocuklara Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet değerlerini erken yaşta aktarmayı amaçlayan uygulama eğitimciler ve aileler tarafından büyük bir gururla karşılandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokullarda hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında 3 ve 4. sınıflarda Atatürk görselli karne verilmeye devam edilirken, 1 ve 2. sınıflara ise 'öğrenci gelişim raporu' verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu değişiklik ile Atatürk görselinin kaldırılması eğitim camiasında ve kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ATATÜRK'ÜN İSMİNİ DE RESMİNİ DE YÜREKLERDEN SİLEMEZSİNİZ

Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek çocukların yarıyıl heyecanına ortak olan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk'ta tüm çocukların özgürce, huzur içinde ve her türlü eşitsizlikten uzak yaşaması için mücadele ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukların eşit bir eğitim alabilmesi için Cumhuriyet'in temellerini attığını vurgulayan Başkan Sengel, 'Ne yazık ki bu yıl ilkokul 1. ve 2. sınıflarda, hepimizin çocukluğundan beri bildiği karneleri aldığımızda bire bir gördüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin kaldırıldığını duymak bizler için büyük bir hüzün oldu. Oysa eğitim sisteminin, okuryazarlığın ve çocukların özgürce yaşayarak eğitim alabilmesinin bu topraklarda bağımsız bir şekilde devam edebilmesinin tek gerçeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür' dedi.

Başkan Sengel; 'Siz herhangi bir karneden ya da gelişim raporundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini kaldırabilirsiniz; ancak onu hiçbir zaman yüreklerden ve eğitimden koparamazsınız. Bu nedenle, kendi inisiyatiflerini kullanarak 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin gelişim raporlarında Atatürk'ün ne adına ne de resmine yer verilmemesine karşı durup, o resmi raporların içine zımbalayan öğretmenlerimizin yüreklerinden öpüyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum' dedi.