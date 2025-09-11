İzmir'de Çiğli Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların kantinlerine yönelik denetimlerde bulunuyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Okul kantinlerinin hijyen ve kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini düzenli olarak sürdürecek” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde belli aralıklarla habersiz yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Kantinleri başta aşağı titizlikle inceleyen ekipler, özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda hassas bir çalışma yürütüyor ve uyulması gereken kurallar hakkında kantin işletmecilerini bilgilendiriyor.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, İzmir Kantinciler Odası’nın belirlediği fiyat tarifesi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların hazırlandığı tezgahlar ve tost makineleri, sebze, salam, kaşar ve tavuk gibi ürünlerin tazeliği ile sandviç ve tost içeriğindeki ürünlerin gramajları kontrol edildi. Ayrıca fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında da incelemeler yapıldı.

RUHSATSIZ İŞLETMELERE YASAL İŞLEM

Denetimler sırasında kantin işletmecilerine kurallara ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Denetimler sonucunda 2 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi. Ruhsatsız işletmelere gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, okul kantinlerindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi; “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Okul kantinlerinde satılan her ürünün güvenilir ve hijyenik olması için ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Hiçbir öğrencimizin sağlıksız gıdaya maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz”