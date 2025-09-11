Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerine ilk tebrik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geniş çaplı atama ve görev değişiklikleri yapıldı.

Kararname kapsamında 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınarak merkeze çekildi.

Öne çıkan atamalar arasında; Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atanması, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne; Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın ise Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atanması oldu. Ayrıca Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz Hatay, TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin emniyet müdürleri merkeze çekildi.

18 Polis Başmüfettişi, çeşitli illere emniyet müdürü olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz yayınlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1965909633748308067