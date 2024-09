Çiğli Belediyesi tarafından, can dostları yeni yuvalarına kavuşturmak amacıyla Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu kuruldu. Belediyenin web sitesi üzerinden verilen hizmeti değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu uygulama ile Çiğlimizi tüm canlıların güvenle yaşadığı bir kent haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün “Bir dost edin, bir hayat kurtar!” sloganı ile hayata geçirdiği uygulama ile sokaktaki hayvanların yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım ve tedavi işlemleri için geçici süreliğine barınaklarda misafir ettiği hayvanların bir yandan işlemleri yapılırken diğer yandan fotoğrafları ve bilgileri Çiğli Belediyesi Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformuna yüklenerek güvenli ve kalıcı yuva edinmesi sağlanıyor.

BİLGİLER WEB SİTESİNDE

Çiğli Belediyesi web sitesinde, sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerin fotoğrafları, cinsleri, cinsiyetleri, yaşları ve sağlık durumları gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca, sahiplendirme süreci hakkında bilgilendirici içerikler ve başvuru formları da bulunuyor. Bu sayede, hayvanseverler çok daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabiliyor. Çiğli Belediyesi’nin bu projesi hakkında daha fazla bilgi almak ve sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyenler www.cigli.bel.tr sitesini ziyaret edebilir.

“ÇİĞLİ, TÜM CANLILARIN GÜVENLE YAŞADIĞI BİR KENT OLACAK”

Tüm canlıların güvenle ve huzurla yaşadığı bir Çiğli için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, yalnızca insanlara değil ilçemizdeki tüm canlılara eşit hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın beslenme ve tedavi gereksinimlerini düzenli olarak karşılıyoruz. Bunların yanı sıra en temel ihtiyaçları olan barınma konusuna köklü çözüm bulmak için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla bir proje başlattık. İlçemizde yaşayan kimsesiz hayvanları sahiplenmek isteyen hayvanseverler, belediyemizin web sitesi üzerinden kolayca can dostlarını bulabilecek ve birlikte yeni bir hayata başlayabilecek. Her canlının yaşama hakkının kutsallığına inanan bireyler olarak öldürmeyi değil, en iyi şartlarda yaşatmayı seçiyoruz. Duyarlı Çiğli halkının desteğiyle can dostlarımızın yaşamlarını sıcak yuvalarında sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu.