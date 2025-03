İzmir Çiğli Belediyesi şirketlerinden “Çiğli Gıda Ltd. Şti.” çalışanları, ilk kez maaş promosyonu almanın sevincini yaşıyor. Yeni dönem için belirlenen 20.000TL; bayram öncesi, 163 personelin hesabına aktarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; Çiğli Gıda bünyesinde çalışanlarına ilk kez maaş promosyonu ödemesi yapıldığını belirterek; “Çiğli Gıda; 2017 yılında kurulmuş bir şirket. Bu ilki sağlamaktan, yaşıyor ve yaşatıyor olmaktan mutluyuz. Yaklaşımımız, çalışma arkadaşlarımızın her zaman emeklerinden doğan tüm haklarını alması yönünde olmuştur. Dilerim, bayram öncesi her arkadaşımız için çorbada tuz, bir yaraya merhem olur.” diye konuştu.

“TÜM HAK VE ÇIKARLARININ ARKASINDAYIZ”

İçinden geçilen ekonomik dar boğazın boyutuna dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “ 163 arkadaşımızın bu haklarını teslim alabilmelerinin önünü açmaktan son derece mutluyuz. Emekçilerimizin haklarını koruyarak, teslim ederek ve teslim edilmesini sağlayarak yol almaya devam edeceğiz. Çünkü; bizim hayata bakışımız, yönetim anlayışımız bu. Çalışmalarımızı, fedakarlıklarımızı ve çabamızı iki öncelik üzerinden şekillendiriyoruz. Bunlar; halkımızın temel hizmetleri eksiksiz alması ve mesai arkadaşlarımızın hakkaniyetli bir çalışma yaşamı sürmesidir. Yapılan anlaşmanın, tüm arkadaşlarıma ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.

BAYRAMA CAN SUYU

Çiğli Gıda Limited Şirketi yetkilileri, bir süredir tüm bankaları kapsayan açık ve şeffaf bir pazarlık süreci yürütüyordu. En iyi teklifi veren Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlayarak; tarihinin ilk maaş promosyonu için protokol imzaladı. Belirlenen 20.000TL’lik miktar, şirket hesaplara aktarılırken, şirket çalışanlarını bayram arifesinde oldukça mutlu etti.