Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 573,6 ile fındıkta gerçekleştiANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılına ilişkin Bitkisel Ürün Denge Tablolarını yayımladı.

Buna göre tahıl ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 111,9 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 118,4 (durum buğdayında yüzde 228,6, diğer buğdayda yüzde 106,0), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 115,7, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 96,5, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2023-2024 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 573,6 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 95,8, Antep fıstığında yüzde 110,4, muzda yüzde 93,8, cevizde yüzde 80,3 oldu.

Sebze ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste yüzde 117,1, sakız kabakta yüzde 116,8, hıyarda ise yüzde 116,1 olarak gerçekleşti.