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Yarışmaya katılan, Ergin Yıldız, Özgür Orhan, Selman Eski, Kerem Filiz, Serhat Yeşil İpek, Fikri Yalın, Gülsevin Kuzu ve Hakan Karaca’ya da 500TL mansiyon ödülü verildi.

Bazı dallarda yarışmaya değer görülecek eser bulunmamıştır.” dedi.

Haber Foto dalında ise tek eser sahibi olan Anıl Okan Zengin (4000 TL) ödüle layık görüldü.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri fotoğraflarla anıldı

17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri fotoğraflarla anıldı

Sayfa Düzeni dalında ise Birinciliği Tekirdağ’dan Oya Orhan HaberTrak Gazetesi’ne (4000 TL), ikinciliği Gülşah Esmer Edirne’nin Sesi Gazetesi’ne (2500TL), üçüncülüğü de Tevfik İşçi Lüleburgaz’dan Görünüm Gazetesine (1750 TL) ve verildi.

Haber Dalında Birinciliği Erkan Ekşi’ye (4000 TL) İkinciliği Yenigün Gazetesinden Seyide Esen’e (2500 TL) ve üçüncülüğü de Edirne’nin Sesi Gazetesinde Efecan Hıdıroğlu’na (1750TL) verildi.

Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, yarışmada Merhum Bahri Dinar özel ödülü Edirne Televizyonu’ndan (ETV) Işık Burcu Koç’a (5000 TL)