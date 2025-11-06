Tarım Bakanlığı, çiğ inek sütü sınıflandırması tebliğinde değişiklik yaptı. 'C Sınıfı' süt için revizyonlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme ile tebliğde yer alan yönetmelik tanımı güncellenirken, 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik olarak belirlendi. Ayrıca Tebliğ'de süt sınıflarına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı ve 'C Sınıfı' ile ilgili tablo revize edildi.

Değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.