Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı çiftçi borçları verilerini değerlendirdi. Ün, BDDK verilerine göre çiftçi borçlarının 776 milyar liraya ulaştığını belirterek, yıl sonuna kadar bu rakamın 850 milyar lirayı bulabileceğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - "Çiftçilerimiz sırtlarındaki borç kamburuyla adeta eziliyor. Ekim ayında borç toplamı 776 milyar liraya çıktı. Yıl sonuna doğru ise bu rakamın 850 milyar lirayı bulabilecek gibi duruyor," diyen Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, tarım sektöründeki borçlanmanın yalnızca bankalarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Milletvekili Ün, “Çiftçilerimiz sadece bankalara borçlu değil. Tarımsal girdi sağlayan bayilere, Tarım Kredi Kooperatifine ve hatta tefecilere de ciddi borçlar birikmiş durumda. Tüm bu borçları topladığınızda, yaklaşık 1,2 trilyon lirayı bulan bir yük söz konusu. Bu borç miktarı, 2,4 milyon çiftçiye bölündüğünde kişi başına düşen borç 330 bin lirayı buluyor,” dedi.

ÇİFTÇİNİN BORCU 22 YILDA 318 KAT ARTTI

AK Parti'ni iktidara geldiği dönemde çiftçi borcunun sadece 2,4 milyar lira olduğunu hatırlatan Milletvekili Ün, "Son 22 yılda çiftçinin borcu 318 kat artarak bugün 776 milyar liraya ulaştı. Bu artış, çiftçimizi ekonomik olarak tamamen savunmasız bırakıyor. Çiftçilerimiz bugün kredi kullanmadan üretim yapamaz hale geldi. Özellikle Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu kredi kullandırmak yerine çiftçiyi yüksek faizli ticari kredilere yönlendirdiği iddiaları ciddi bir sorun teşkil ediyor. Banka üst yönetiminin şube müdürlerine, şube karlarını artırmaları için baskı yaptığını duyuyoruz. Bu yaklaşımın faturası ise çiftçimize kesiliyor,” diye konuştu.

Son bir yılda tarımsal kredilerdeki batık oranının %66 arttığına dikkat çeken Ün, “Geçen yıl Ekim ayında çiftçilerin bankalara olan takip borcu 2 milyar lira civarındaydı. Ancak bu yıl aynı dönemde bu rakam %66 artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Çiftçimiz ucuz krediye erişemezken, borç yükü altında eziliyor ve bir de icra takibiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Eğer çiftçiye destek sağlanmazsa, bu yıl üretim yaptığına pişman edilen çiftçiyi önümüzdeki yıl tarlasında bulamayacağız,” uyarısında bulundu.