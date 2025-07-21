İzmir Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin geleceklerini doğrudan etkileyecek bu kritik süreçte, uzman rehberler eşliğinde doğru ve bilinçli tercihler yapılması hedefleniyor.

LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için danışmanlık hizmeti 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Öğrenciler, 444 35 52 numaralı telefondan (Dahili: 2415-2416-2417) randevu oluşturarak ücretsiz destekten faydalanabiliyor. ÇİBEM’de görev yapan uzman eğitimciler, adayların ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en doğru tercihleri yapabilmeleri için yol gösterici oluyor.

YKS ADAYLARINA YÖNELİK TERCİH DESTEĞİ 30 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci 30 Temmuz–11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ÇİBEM, üniversite adayları için de tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Uzman rehberler, adaylara en uygun bölüm ve üniversite seçeneklerini belirlemeleri konusunda birebir destek sağlayacak.

BAŞKAN YILDIZ: “GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZ”

Eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri önemi vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlere yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimizin hayatlarındaki bu kritik dönemeçte onların yanında olmak ve doğru tercihler yapmalarına katkı sunmak bizim için çok kıymetli. ÇİBEM’de sunduğumuz ücretsiz danışmanlık hizmetiyle eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Tercih süreci, bir öğrencinin geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biri. Bu süreçte çocuklarımızın yalnız bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz. Adaylarımızın ilgi alanlarına, yeteneklerine ve hedeflerine uygun kararlar verebilmeleri için profesyonel rehber kadromuzla yanlarında olacağız. Onların başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız. Çiğli Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanında olmaya, hayallerine giden yolda onlara ışık tutmaya devam edeceğiz.”