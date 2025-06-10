CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesiyle özel güvenlik görevlilerinin iş kolunun değiştirildiğini, bu durumun sendikal hakları yok ettiğini ve kazanılmış hakların gasp edildiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TBMM’de konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı hak kaybına dikkat çekti. Yontar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 11 Nisan 2025 tarihli genelgesiyle özel güvenlik görevlilerinin iş kolunun değiştirildiğini, bu nedenle sendika üyeliklerinin düştüğünü ifade etti.

Milletvekili Yontar, “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, yürürlükteki bir toplu iş sözleşmesi devam ederken iş kolu değişikliği yapılamaz. Ancak bazı kamu kurumlarında SGK nezdinde yapılan NACE kodu değişiklikleri, binlerce güvenlik görevlisinin iş kolunu fiilen değiştirdi ve toplu sözleşme kapsamı dışına çıkardı. Bu, işçilerin kazanılmış haklarını gasp ediyor, sendikal örgütlülüğü zayıflatıyor ve iş barışını tehdit ediyor” dedi.

Bakanlıktan NACE kodu değişikliğinin gerekçesini açıklamasını talep eden Yontar, özel güvenlik görevlilerinin haklarının korunması için konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.