MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Ahilik kültürünün Anadolu'nun sosyal ve ekonomik hayatındaki rolüne dikkat çekti. Bahçeli, Ahilik sisteminin modern yönetim anlayışında kullanılan kalite, müşteri memnuniyeti ve mentorluk gibi kavramların tarihsel karşılıklarını taşıdığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ahilik sisteminin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle birleştiren bir medeniyet projesi olduğunu vurguladı. Bahçeli, Ahiliğin Anadolu'ya gelen toplulukların bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyo-ekonomik model olduğuna dikkat çekti. Ahi Evran'ın öncülüğünde kurumsallaşan yapının, üretici ve tüketici, sermaye ve emek arasında çatışma değil denge kurduğunu ifade etti.

Bahçeli mesajında, Ahilik sisteminin insanı, doğayı ve emeği merkeze alan bir anlayışla sürdürülebilir toplumsal düzenin ve sosyal güvenlik mekanizmasının önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Ahilikte eğitimin yalnızca tezgâh başında değil, yaşam boyu süren bir olgunlaşma süreci olarak görüldüğünü kaydeden Bahçeli, çıraklıktan ustalığa uzanan yolda ahlak ve liyakatin esas alındığını dile getirdi.

Kalite, müşteri memnuniyeti ve mentorluk vurgusu

Bahçeli, Ahilikteki uygulamaların günümüz yönetim bilimiyle de örtüştüğünü savunarak, kalite anlayışından müşteri memnuniyetine, usta-kalfa-çırak ilişkisinden mentorluk modeline kadar pek çok kavramın köklerinin bu gelenekte bulunduğunu ifade etti.

Aynı zanaat kolunun aynı çarşıda toplanmasının, oto-kontrol ve adil fiyatlandırma açısından bugünün kümelenme modellerine benzer bir işlev gördüğünü belirtti.

'AHİLİĞİN MİRASI GELECEĞE TAŞINMALI'

Bahçeli, Sanayi Devrimi, kapitülasyonlar ve zamanla yaşanan iç sorunlar nedeniyle Ahiliğin tarihsel olarak zayıfladığını ancak mirasının sadece tarih sayfalarına gömülemeyeceğini söyledi. Ahiliğin, sermaye birikimi üretmenin ötesinde insanı ve ahlakı merkeze alan bir dünya görüşü olduğunu ifade eden Bahçeli, günümüz iş dünyasında yaşanan etik krizler, kalite sorunları ve tüketici ihlallerine karşı Ahiliğin güçlü bir rehber niteliği taşıdığını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası'nı kutladı.