CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla CHP Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaklaşık 20 gaziyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Saraç ve CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanı İzzet Ertunç ve kurul üyelerinin de katıldığı buluşmada, gazilerin yaşadığı sorunlar ve özlük haklarına ilişkin talepleri ele alındı. Gaziler, özellikle er şehit ve er gazilerin uzun süredir çözüm bekleyen haklarına ilişkin taleplerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aktardı.

CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanı İzzet Ertunç da toplantıda gazilerin taleplerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gaziler, özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözümü ve taleplerinin doğrudan aktarılması amacıyla Milli Savunma Bakanı ile görüşme taleplerini de Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti.

Kılıçdaroğlu, gazilerin taleplerinin takipçisi olacaklarını belirterek, vatan için fedakârlık yapan gazilerin haklarının teslim edilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

'GAZİLERİMİZİN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Gazilerin sorunlarının çözümü için CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi aracılığıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Gazilerimizin hakkı, bizim sorumluluğumuzdur' mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet ve saygıyla andı.