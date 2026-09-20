Bursa Gastronomi Festivali'nde ikram edilen böreği vatandaşlara dağıtan Mustafa Varank, sosyal medyadan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Gastronomi Festivali ziyaretinde kendisine ikram edilen böreği vatandaşlara dağıttı. Varank, paylaşımında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bursa'nın lezzetlerini tatmak herkese nasip olmaz' ifadelerini kullanarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketledi.

ÖZEL'E YÖNELİK GÖNDERMELER

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz'un da eşlik ettiği ziyarete ilişkin Varank'ın paylaşımı Özgür Özel'in önceki gün gerçekleştirdiği Bursa ziyareti sırasında kendisine uzatılan böreği geri çevirdiği görüntülere atıf olarak yorumlandı. Varank, bu tür davranışların bir siyasetçiye yakışmadığını savunarak, vatandaşla kurulan ilişkinin önemine dikkat çekti.

Bursa'nın lezzetlerini tatmak herkese nasip olmaz @eczozgurozel



????Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali pic.twitter.com/fTsrWFwHmv — Mustafa Varank (@varank) September 19, 2026

'Bursalılar misafirperverdir' diyen Milletvekili Varank, açıklamasında, 'Adeta vatandaşı azarlarcasına, itiş kakışla ikramda bulunan bir vatandaşa öyle davranmak, soru soran bir vatandaşa 'Allah kahretsin' diyerek bela okumak bir siyasetçinin yapmaması gereken işler' ifadelerini kullandı.

'SİYASETTE SAMİMİYET ÖNEMLİ'

Özgür Özel ve çevresini eleştirmeyi sürdüren AK Partili Milletvekili Mustafa Varank, 'O arkadaşlar siyasette rol yaparak bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar. Figüranları olmayınca, senaryo olmayınca, senaryonun dışında bir vatandaş yanlarına yaklaştığında gerçek yüzlerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar ama siyasette samimiyet önemli' dedi.