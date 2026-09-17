CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yedili borsa çeteleri' ifadesini kullanarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru yöneltti.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve hızlı fon büyümeleriyle ilgili riskleri değerlendirmek üzere toplanan CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ciddi mağduriyetlere yol açtığını savundu.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Cemal Canpolat, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç da katıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'E MANİPÜLASYON SORUSU

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce manipülasyonlara ilişkin yaptığı açıklamayı anımsatarak, bu konuda neden zamanında önlem alınmadığını sordu. Şimşek'in 'bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz' sözlerini anımsatan CHP lideri, buna rağmen uzun süre herhangi bir düzenleme yapılmadığını öne sürdü.

'YEDİLİ BORSA ÇETELERİ' ÇIKIŞI

Konuşmasında 'beşli çeteler' ifadesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, borsadaki hareketlerle birlikte yeni bir yapı oluştuğunu savunarak 'yedili borsa çeteleri' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, sürecin arkasında hangi güçlerin bulunduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK'E 7 SORU

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e şu başlıklarda sorular yöneltti:

Sorunun biliniyor olmasına rağmen neden zamanında önlem alınmadığı Kimlerin ne kadar kazanç sağladığı Hangi kurumların denetim görevini yerine getirmediği Mağduriyetlerin nasıl giderileceği Kaç vatandaşın tasarruflarının risk altında olduğu Toplam parasal riskin ne olduğu Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulanıp uygulanmayacağı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DDK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, borsadaki iddiaların arkasındaki bürokratik ve siyasi gücün ortaya çıkarılması için Devlet Denetleme Kurulu'nun derhâl harekete geçirilip geçirilmeyeceğini sordu.

https://youtu.be/YV-uhQrbiTs