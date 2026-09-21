İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ'in yaz döneminde düzenlediği Urla ve Mordoğan seferleri sezonu kapattı. 27 Haziran'da başlayan ve 13 Eylül'de sona eren 2026 yaz seferleri kapsamında Mordoğan'a 26, Urla'ya 25 olmak üzere toplam 51 gidiş-dönüş seferi düzenlendi. Sezon boyunca 26 bin 885 biletli yolcu ile erişilebilir seferler kapsamında 1551 yolcu olmak üzere toplam 28 bin 436 kişi Urla ve Mordoğan seferlerinden yararlandı.

İZDENİZ'in yaz seferlerinde 2025 yılında 23 bin 790 olan biletli yolcu sayısı, 2026 sezonunda yüzde 13 artışla 26 bin 885'e yükseldi. 2025 yılında yaz seferleri kapsamında Foça'ya da seferler düzenlenirken, 2026 sezonunda program Urla ve Mordoğan hatları üzerinden gerçekleştirildi. Foça seferlerinin yapılmadığı sezonda toplam biletli yolcu sayısının yüzde 13 artması, Urla ve Mordoğan rotalarına gösterilen ilginin yükseldiğini ortaya koydu.

URLA'YA İLGİ YÜZDE 40 ARTTI

Yaz seferlerinde en yüksek yolcu artışı Urla hattında gerçekleşti. 2025 yılında 8 bin 186 yolcunun tercih ettiği Urla seferlerinde yolcu sayısı, 2026 yılında yüzde 40 artarak 11 bin 459'a ulaştı.

Mordoğan hattında ise 2025 yılında 15 bin 88 olan biletli yolcu sayısı, 2026 sezonunda yüzde 2,2 artışla 15 bin 426'ya yükseldi.

BİLETLER YALNIZCA ONLİNE SATILDI

Karşıyaka-Konak-Mordoğan ve Karşıyaka-Konak-Urla hatlarında gerçekleştirilen yaz seferlerinin biletleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden online olarak satışa sunuldu. İskelelerden bilet satışı yapılmadı. Böylece yolcular, seyahatlerini önceden planlayarak biletlerini dijital ortamdan temin etti.

İZDENİZ, yaz seferlerinde erişilebilir deniz ulaşımına yönelik uygulamasını da sürdürdü. Engelli vatandaşlar ve refakatçileri ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için her gemide 40 kişilik ücretsiz kontenjan ayrıldı. Sezon boyunca bu kapsamda 1.551 kişi Urla ve Mordoğan'a deniz yoluyla seyahat etti.

DENİZDEN YAZ ROTALARINA ULAŞIM

Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen yaz seferleriyle İZDENİZ, kent içi deniz ulaşımının yanı sıra İzmirlilere kıyı ilçelerine denizden ulaşım alternatifi sundu. Hava ve deniz koşullarının uygunluğu doğrultusunda gerçekleştirilen seferler, yolculara kent merkezinden Urla ve Mordoğan'a deniz yoluyla ulaşma imkanı sağladı. Urla ve Mordoğan seferlerine gösterilen ilginin geçen yıla göre artması, deniz ulaşımının İzmir'in yaz rotalarına erişimde de güçlü bir alternatif olduğunu bir kez daha ortaya koydu.