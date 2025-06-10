Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, İsrail’in durdurduğu ‘Madleen’ gemisinin insanlık vicdanının sembolü olduğunu vurgulayarak, Gazze için birlik çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekti.

Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, bayramların dayanışma ve kardeşlik zamanı olduğunu ancak İsrail’in Gazze’deki katliamları ve Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamaları nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını ifade etti.

Başkan Akyıldız, “Gazze’ye insani yardım taşıyan ‘Madleen’ gemisi, aralarında Bursalı gönüllüler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 aktivistle yola çıktı. İsrail’in ablukası ve katliamlarını protesto eden bu gemi, her ne kadar hedefine ulaşamasa da insanlık vicdanının sesi oldu” dedi.

“İSRAİL’İN ENGELLEMELERİNİ KINIYORUZ”

Madleen gemisinin İsrail tarafından durdurulmasını ve aktivistlerin gözaltına alınmasını kınayan Akyıldız, “Bu girişim, insanlık adına bir semboldür. İkinci bir Mavi Marmara vakasına yol açan İsrail’e karşı bu tür girişimleri çoğaltmalıyız. İnsanlık, Gazze’deki katliamlara ve çocukların açlığa sürüklenmesine daha fazla seyirci kalmamalı. Vicdan sahibi herkes olarak hepimiz birer Madleen olalım” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Akyıldız, “Kısır siyasi tartışmalara kapılmadan, doğudan batıya, güneyden kuzeye herkesin hürriyet, huzur ve mutluluk içinde bayramları kutlayabileceği bir ‘Muhteşem Türkiye’ için çalışmalıyız. Milli birlik ve kardeşlik hedefiyle milletimizi selamlıyoruz” dedi.